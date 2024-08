Questa notte alle 3 i carabinieri della stazione di Borgoloreto sono intervenuti in via Salvatore Trinchese 25, nel quartiere Pendino a Napoli. Un incendio, partito da alcuni cassonetti dell'immondizia, si sarebbe allargato ad alcuni veicoli vicini. Due le auto danneggiate. Non ci sono feriti, indagini in corso per chiarire dinamica.

L'origine dolosa delle fiamme è tra le ipotesi battute.



