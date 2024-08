Sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei

Sciame sismico di lieve entità nella zona dei Campi Flegrei. Sono 8 le scosse di magnitudo pari o superiore a 1 con la punta massima alle 14,52 di 2.3 "In relazione allo sciame sismico di lieve entità che si è registrato nel pomeriggio odierno nell'area flegrea, come disposto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari - riferisce una nota della Prefettura di Napoli - è stato verificato con i Sindaci di Pozzuoli, Bacoli, e Monte di Procida, la Protezione Civile Regionale e del Comune di Napoli, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'ordine che non è emersa alcuna criticità nelle aree interessate dal fenomeno".



