Schillaci, inammissibile quanto accaduto a Castellammare

Si valuteranno nuove misure per garantire la sicurezza del personale sanitario: lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, in relazione ai casi di aggressione avvenuti nelle ultime ore. "La sicurezza del personale sanitario è stata da subito e resta una nostra priorità. Comprendo e condivido la preoccupazione espressa dalle categorie dopo i recenti fatti di violenza in pronto soccorso", rileva il ministro in una nota.

"Siamo già intervenuti inasprendo le pene per chi aggredisce un operatore sanitario e con il ministro Piantedosi abbiamo aumentato i posti di polizia negli ospedali. È evidente - aggiunge - che occorre uno sforzo in più e insieme agli altri colleghi di governo valuteremo ulteriori misure necessarie a garantire più sicurezza nei presidi ospedalieri".

Per Schillaci "quanto accaduto a Castellammare di Stabia, dove un uomo è entrato in ospedale con una mazza da baseball, non è ammissibile. Ed è solo un esempio degli episodi di violenza che purtroppo si ripetono con troppa frequenza. Sono vicino a tutti i medici, infermieri e operatori sanitari ai quali assicuro il massimo impegno. Ma dobbiamo anche essere tutti uniti nel promuovere con ancora più determinazione un cambiamento culturale per recuperare il rapporto di fiducia dei cittadini nei confronti del personale sanitario. Chi si prende cura della nostra salute, ogni giorno, con estrema dedizione, deve essere rispettato"



