Salvato da malore in mare a Ferragosto 11enne muore dopo 48 ore

Era stato strappato dalla morte il giorno di Ferragosto, più volte rianimato dai sanitari del 118 sia sulla spiaggia che lungo il tragitto verso l'ospedale; ma a distanza di 48 ore da quello che sembrava un miracolo, è deceduto il bimbo di 11 anni salvato in un lido della località Ischitella a Castel Volturno (Caserta). Il piccolo, originario di Melito di Napoli, si era sentito male in mare, era stato portato a riva e soccorso con un massaggio cardiaco, quindi caricato su un 'ambulanza e trasportato al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno; durante la corsa verso l'ospedale, il suo cuore si era fermato due volte e altrettante volte era stato fatto "ripartire" con massaggi e manovre da parte dei sanitari. L'11enne era stato trasferito al Santobono di Napoli, dove è deceduto per le gravi condizioni in cui si trovava.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA