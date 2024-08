Madonna a Pompei festeggia il suo compleanno visitando gli scavi archeologici

Visita di Madonna agli scavi archeologici di Pompei. Sei i minivan con vetri oscurati che hanno varcato il cancello, tra le urla dei presenti. La popstar ha effettato una visita privata nel parco accompagnata dal direttore Gabriel Zuchtriegel.

Ballano sulle note dei pezzi più famosi di Madonna e lanciano gli auguri di buon compleanno per la loro beniamina. I fan della popstar americana, a circa un centinaio, hanno atteso all'esterno dell'ingresso di Porta Stabia degli scavi archeologici di Pompei, dove Madonna è poi giunta per una visita privata per festeggiare il suo 66esimo compleanno. Massiccio lo spiegamento di forze dell'ordine e polizia municipale

I fan che hanno atteso per ore (alcuni erano all'esterno di Porta Stabia già dalle 18) si sono accalcati all'esterno del cancello, controllati dalle forze dell'ordine, e hanno scandito il nome di Madonna. La popstar, accompagnata da una trentina di persone tra cui il fidanzato Akeem Morris, non ha però deciso di fermarsi e si è diretta scortata all'interno degli scavi archeologici, dove dovrebbe visitare, guidata dal direttore Zuchtriegel, zone selezionate come il Quartiere dei teatri, la Casa del Menandro e la Casa dei Ceii. Secondo quanto riferito da alcune fonti, sarebbe stato allestito anche un palco nella zona del Teatro Grande (quello che inizialmente era stato indicato come il luogo dove Madonna avrebbe festeggiato il suo 66esimo compleanno insieme ad almeno 300 invitati) dove sarebbero in programma alcune esibizioni studiate per la circostanza. Aspetti organizzativi che però potrebbero essere modificati visto il ritardo con cui l'artista è arrivata all'ingresso di Porta Stabia (era attesa tra le 20 e le 21, è arrivata poco dopo le 22.30).



