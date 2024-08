Funivia del Faito, oltre 2.600 viaggiatori a Ferragosto

Sono stati 2.618 i passeggeri che nella giornata di ferragosto hanno utilizzato la funivia del Faito. A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno, che per supportare la notizia fornisce anche uno scatto dei tanti presenti in attesa del mezzo: "Un 15 di agosto con affluenza davvero straordinaria - commentano dall'azienda di trasporti - Sono 2618 i passeggeri che hanno raggiunto la vetta del Monte Faito con la funivia, aperta per l'occasione fino alla mezzanotte per consentire la discesa dei turisti che, sempre in maggior numero, scelgono questa meta affascinante".





