Ferragosto, oltre 2.800 accessi al Vesuvio

Il Vesuvio si conferma una delle mete prescelte dai turisti nelle festività del Ferragosto: ieri - secondo dati forniti dall'Ente Parco del Vesuvio - sono stati 2.860 i biglietti staccati per la vetta del vulcano tra i più famosi al mondo.

Al Parco archeologico di Ercolano 991 i visitatori, tra i quali molti turisti con famiglie al seguito. E questa sera ritorna l'appuntamento, già sold out, con 'I Venerdì di Ercolano', dedicato a Ercole il mitico fondatore della Città degli Scavi.

Il percorso di visite notturno, tra luci soffuse, animato da performances teatrali originali create ad hoc in collaborazione con il nucleo artistico Teatri 35, si svolgerà in altre due date: 23 e 30 agosto. Per infowww.ercolano.beniculturali.it Il sito archeologico di Ercolano, insieme a quello di Pompei, è stato monitorato da pattuglie di Carabinieri a piedi ai varchi e all'interno degli Scavi per garantire tranquillità ai turisti ed evitare borseggi.

Militari dell'Arma presenti nel Parco Nazionale del Vesuvio e intorno al Cratere: un presidio per evitare lo smercio di biglietti fuori dai circuiti ufficiali. (ANSA)

