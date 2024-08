Fan in attesa a Pompei per l'arrivo di Madonna 'è un sogno'

La città di Pompei aspetta Madonna, la popstar che oggi compie 66 anni e che ha espresso il desiderio di visitare il sito archeologico. "Siamo qui per la nostra 'devozione' e averla qui, nella nostra regione, è un sogno che si realizza perché non lo avremmo mai immaginato. E quindi è un onore", ammette Francesco. Valeria, altra fan, aggiunge: "In ventinove anni ho finalmente la possibilità di vederla. Una sensazione che non si può descrivere". "Un desiderio, un sogno vederla dopo tanti anni" dice Emanuela che viene dalla vicina Castellammare di Stabia con la figlia All'esterno degli Scavi, tra gruppi di turisti che sfidano il caldo torrido, ci sono anche gli immancabili venditori di souvenir: "Sapevamo da giorni, credo sia una bella notizia per la città", ammettono. E poi: "L' arrivo di Madonna? E' positivo per la citta, è un privilegio che entrerà la sera quando gli Scavi sono chiusi". Intanto, in piazza Porta Marina Inferiore, già diversi fan della popstar sono in attesa da ore sotto al sole.



