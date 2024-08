Calcio: Iervolino si dimette, Busso presidente della Salernitana

Alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Cittadella, la Salernitana ufficializza il cambio al vertice: Danilo Iervolino ha rassegnato le dimissioni da presidente, passando il testimone a Roberto Busso, già amministratore delegato di Gabetti Property Solutions.

Nel pomeriggio si è riunito in videoconferenza il consiglio di amministrazione della società granata che, nel prendere atto delle dimissioni di Iervolino - che resta proprietario - ha nominato Busso al vertice della Salernitana. Il neo presidente si è detto "entusiasta di intraprendere questa nuova avventura al servizio di un sodalizio storico e con una tifoseria ricca di passione. Con Danilo Iervolino c'è un solido rapporto di amicizia e collaborazione da molti anni. Ringrazio lui ed il consiglio per la fiducia riposta nei miei confronti. La proprietà finora ha svolto un lavoro enorme, difficile, investendo tanti capitali. C'è un progetto redatto e presentato dall'amministratore delegato, con il team finanziario e operativo, che prevede la ricalibratura degli aspetti finanziari alla nuova categoria". "L'obiettivo - ha aggiunto - è di tornare in massima serie entro tre stagioni. Ho già avuto modo di confrontarmi con tutte le anime operative del club, dal dottor Milan al direttore sportivo Petrachi, che stanno svolgendo un ottimo lavoro e continueranno certamente a farlo con immutata autonomia. Proverò a mettere al servizio della Salernitana la mia esperienza".

Il presidente sarà presente allo stadio Arechi domani in occasione della prima gara di campionato contro il Cittadella. A lui sono assegnati poteri di rappresentanza del club nell'ambito delle attività correnti ed in ogni sede istituzionale e sportiva. Contestualmente, il CdA rinnova il mandato all'amministratore delegato, Maurizio Milan, il quale continuerà ad avere poteri gestionali e decisionali in qualità di rappresentante legale del club. Attraverso Idi Srl, Danilo Iervolino resta a pieno titolo l'unico azionista dell'U.S.

Salernitana 1919 e, nel confermare il proprio impegno per lo sviluppo della società, intende augurare un sereno e proficuo lavoro al nuovo presidente. Nei prossimi giorni sarà indetta una conferenza di presentazione del presidente Busso insieme all'amministratore delegato Milan, per illustrare i piani societari e rinvigorire dialogo con la città e la tifoseria, attraverso i rappresentanti della stampa.



