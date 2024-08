Tragedia a Vico Equense, muore annegato bimbo di 7 anni

Tragedia a Vico Equense, in Penisola Sorrentina, dove un bambino di 7 anni, originario di Castellammare di Stabia (Napoli), è morto annegato dopo essersi tuffato nella piscina dell' agriturismo di cui era ospite..

Immediati i soccorsi dei genitori e delle altre persone presenti, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il piccolo non ce l'ha fatta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sorrento che indagano per fare luce sulle modalità dell'incidente.



