In barca tra i Faraglioni, fioccano le multe a Capri

Tra le attività garantite dai carabinieri per un Ferragosto sicuro anche un presidio costante attorno ai Faraglioni di Capri dove non sono mancate le imbarcazioni che hanno sfidato la normativa per attraversare i loro archi naturali. Solo negli ultimi due giorni sono state elevate decine di sanzioni dai militari della compagnia di Sorrento che hanno riguardato anche altri comportamenti incoscienti in mare, specie nelle aree marine protette, tutti sanzionati.

L'attività dei carabinieri nelle ultime ore ha riguardato anche le altre isole del Golfo di Napoli. A Forio d'Ischia i carabinieri della stazione locale hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni un 31enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Il figlio 13enne era stato fermato per un controllo alla sua bici elettrica, verosimilmente truccata.

L'uomo ha prima protestato per il tempo perso e poi ha aggredito uno dei militari, colpendolo con un pugno. In manette, è ora ai domiciliari. Stessi reati contestati sull'isola di Procida ad un 36enne del posto. Anche in questo caso il motivo del controllo è una bici elettrica. Sfrecciava lungo via Roma quando alcuni agenti della Municipale lo hanno fermato. Evidentemente agitato, ha colpito gli agenti ma è stato bloccato dai carabinieri della stazione di Procida. Arrestato, è ai domiciliari in attesa di giudizio.



