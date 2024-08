Coppia anziani perde portafogli,Municipale glielo riconsegna

Perdono il portafogli con denaro e documenti ma, grazie all'operato della Polizia Municipale, recuperano il tutto: è la storia a lieto fine accaduta alla vigilia di Ferragosto a San Giorgio a Cremano (Napoli) e raccontata dal sindaco, Giorgio Zinno, su Facebook.

Una coppia di anziani, in procinto di partire per le vacanze, si è rivolta agli agenti della Municipale presenti in piazza Troisi durante il turno di servizio, riferendo di aver smarrito il portafogli. Gli agenti, dopo aver controllato il locale nel quale la coppia poco prima si era recata, e attraverso la visione delle immagini delle telecamere lì presenti, hanno notato che all'uomo era caduto il portafogli da una tasca e che questo era stato trovato da una donna che lo ha tenuto con sé.

Agli agenti che - grazie all'ausilio delle telecamere - l'hanno individuata e raggiunta nella sua abitazione, ha riferito che stava per mettersi in contatto con il Comando proprio per riconsegnare il portafogli. Cosa che ha fatto.

La coppia ha così potuto tirare un sospiro di sollievo, ringraziando tutti e in particolare gli agenti. "Ai nostri uomini va un plauso per il profondo senso del dovere, ma anche per il grande rispetto mostrato nei confronti della nostra comunità" ha scritto su Fb il sindaco.



