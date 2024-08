Ucciso e sciolto nell'acido, ordinanza nulla per due indagati

La decima sezione del Tribunale del Riesame di Napoli, uniformandosi a una decisione presa dalla Cassazione, ha annullato l'ordinanza (relativamente ai capi d'accusa relativa all'omicidio) emessa nel maggio 2023 nei confronti di Paolo Abbatiello e Gianfranco Leva, ritenuti coinvolti nell'assassinio di Salvatore Esposito, ucciso e sciolto nell'acido, nel 2013, secondo gli inquirenti per avere allacciato una relazione con la moglie di un elemento di spicco del clan Licciardi.

Abbatiello e Leva (difesi rispettivamente dagli avvocati Imma Panico e Claudio Davino, e dall'avvocato Giuseppe Biondi) restano in carcere perché accusati di altri reati.

Insieme con Raffaele Prota (per il quale l'ordinanza è stata annullata nel dicembre del 2023) avrebbero organizzato ed eseguito l'omicidio di Esposito. L'udienza preliminare è stata fissata a Napoli per il 10 settembre.



