Terra dei fuochi, al Parco Verde una messa per Nadia Toffa

Una messa nell'anniversario della morte di Nadia Toffa è stata celebrata nella chiesa del Parco Verde a Caivano ed è stata presieduta da don Maurizio Patriciello. "Il Signore l'abbia in gloria. E doni a noi tutti la forza di continuare a combattere la buona battaglia. Per amore del nostro popolo e della nostra terra", ha detto il sacerdote ricordando, alla presenza di numerosi fedeli, l'impegno della giornalista scomparsa cinque anni fa per denunciare e contrastare il fenomeno dei roghi dei rifiuti nella cosiddetta 'Terra dei fuochi'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA