Tassisti a sindaco: "Stadio Maradona sia accessibile ai turisti"

"Ancora nulla di fatto per l'ingresso ai turisti allo Stadio Diego Armando Maradona nonostante il via libera del Consiglio comunale di circa sei mesi fa". Lo sottolineano i direttivi dell'Associazione Tassisti di Base e dell'Or.S.a. Taxi in una lettera che hanno inviato, tra gli altri, al sindaco di Napoli.

I sindacati segnalano anche un video in cui un tassista è costretto a tornare indietro dopo avere accompagnato due turisti stranieri dinnanzi la struttura sportiva di Fuorigrotta, purtroppo trovata chiusa.

"La possibilità di concedere l'ingresso ai turisti - ricordano i due sindacati - posta all'attenzione del Consiglio comunale trovò il parere favorevole dell'aula. Si parlò di tavoli tecnici a gretto giro per definire la parte assicurativa e gli orari di visita ma oggi, 14 agosto 2024, due turisti si sono ritrovati l'ingresso dello stadio sbarrato. In sostanza l'ennesima brutta figura da parte del Comune di Napoli e danni economici ai tassisti e d'immagine al turismo della città".

"Chiediamo - concludono l'Associazione Tassisti di Base e l'Or.S.a. Taxi - che questi tavoli tecnici vengano istituiti per i primi di settembre per dare l'accesso allo Stadio a chi sceglie Napoli come meta turistica per settembre".



