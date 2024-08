Sting a Massa Lubrense, per lui cena a base di pizza e fichi

Sting conquistato dal Borgo di Marina di Puolo a Massa Lubrense. Il noto cantante è arrivato via mare nella prima serata di ieri e si è lasciato coccolare da qualche chiacchiera e curiosità raccontata in riva la mare. Per lui pizza e fichi, questi ultimi appena colti dagli alberi: "In tanti lo hanno riconosciuto - commenta Raffaele Mastellone, del ristorante La Tavernetta dove Sting ha cenato - ma lo hanno lasciato tranquillo. A conquistare tutti noi è stata la sua semplicità. È rimasto colpito quando mio fratello, appena lui ha chiesto i fichi, con molto tranquillità è andato a prenderli dal nostro orto".

Dopo cena, l'artista ha scelto di passeggiare in spiaggia prima di andare via sempre attraverso il mare.





