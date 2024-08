Ha perso il controllo dell'auto ed è finita contro il muro di cinta del cimitero perdendo la vita sul colpo. Non c'è stato nulla da fare per una 75enne di Grottolella, in provincia di Avellino, che insieme ad un'amica, stava percorrendo via Salvo D'Acquisto.

La donna ferita, originaria di Monteforte, è stata poi trasferita in ospedale ad Avellino. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.



