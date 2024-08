Ferragosto, servizio di controllo a Castellammare di Stabia

Un servizio finalizzato al controllo e al rispetto della sicurezza della navigazione è stato effettuato a Castellammare di Stabia (Napoli) e ha visto in campo agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia e personale della Capitaneria di Porto locale, della Polizia Municipale, con il supporto della Squadra Cinofili dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e la collaborazione del Reparto Mobile.

Nel corso dell'attività sono state identificate 85 persone, di cui 29 con precedenti di polizia, controllate 34 imbarcazioni e contestate quattro violazioni del Codice di navigazione per un importo complessivo di 1.044 euro.

Nell'ambito dei servizi predisposti per il controllo del territorio, sono stati controllati due veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestata una violazione del Codice della Strada. (ANSA)

