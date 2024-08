Ferragosto: prefetto Napoli, appello a prudenza per giorno festa

Un appello alla prudenza a quanti domani saranno a Napoli (residenti e turisti) viene dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, affinchè quella "di Ferragosto possa essere una giornata di meritato riposo, vissuta in sicurezza e in serenità". Il prefetto ha disposto il rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nelle aree di maggiore ritrovo, e particolare attenzione sarà riservata alle verifiche lungo le spiagge e in mare.

"Mi sento di dover ringraziare, innanzitutto, gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, i vigili del fuoco, il personale della Prefettura, quello sanitario e dei vari enti impegnato per garantire l'esplatamento dei servizi essenziali; tutti coloro che hanno lavorato intensamente in questi ultimi giorni o che domani saranno al loro posto di lavoro per garantire la sicurezza dei cittadini, per far sì che tutto proceda, nel migliore dei modi, nel'intera area metropolitana", ha detto ancora il prefetto.

I controlli, come di consueto, saranno più serrati - con decine di pattuglie - lungo le principali direttrici di collegamento verso le località di mare "ma faccio appello - ha proseguito - innanzitutto al senso di responsabilità di tutti".

Controlli rafforzati anche sul fronte del contrasto, nell'hinterland, ai roghi tossici nella cosiddetta 'Terra dei Fuochi': nelle ultime ore è stata portata a termine un'operazione straordinaria di rimozione di cumuli di spazzatura e di pulizia anche lungo alcune strade della provincia, proprio per scongiurare il rischio di inneschi.

"Napoli è innanzitutto una bellssima comunità, una città ricca di umanità. Con tante bellezze naturali, culturali ed artistiche che anche domani dovranno essere godute in serenità", ha aggiunto.

"Ma il mio pensiero e la mia vicinanza vanno anche - ha concluso di Bari - a quanti vivono una situazione di disagio.

Penso agli anzani soli, alle persone che sono ricoverate negli ospedali, ai sensa fissa dimora. E penso alle famiglie della Vela di Scampia che hanno vissuto giorni difficili dopo i noti fatti del mese scorso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA