Fabula 2024: il festival che #salvalanima

Bellizzi, luogo di racconti e storie, ma anche passerella per il jet set dello spettacolo, della musica e del mondo social, dei big della vita reale, dei campioni paralimpici e di tutte quelle personalità che possano essere un faro nella vita delle nuove generazioni. Ragazzi che hanno necessità di puntare su esempi e valori sani, come l'amicizia che, da quattordici anni, nel Comune più giovane d'Italia si rinsalda rendendoli protagonisti, offrendogli occasioni di formazione e crescita, rafforzando le loro idee, a volte inespresse.

È lo scambio umano del Premio Fabula, l'iniziativa culturale, spazio libero per la creatività, nato nel 2010 da un'idea di Andrea Volpe, realizzata con il patrocinio del Comitato Paralimpico Italiano e Comune di Bellizzi, in programma dal 28 agosto al 2 settembre, tra l'Arena Troisi, l'Aula Consiliare e l'area spettacolo di Bellizzi.

Salva l'anima il tema di quest'anno. Anticipato dall'hashtag e scritto sui social tutto attaccato marcherà un'edizione, la quattordicesima, che guarda ai valori fondamentali degli affetti, a quei legami che sono per sempre. «Fabula si offre ai ragazzi di tutta Italia dai 9 ai 20 anni. Adolescenti che nell'interazione, le attività laboratoriali e l'incontro con gli ospiti, potranno forgiare la personalità e immaginare il loro futuro senza perdere di vista i propri sogni», anticipa l'ideatore Volpe.

In perfetta linea con il tema, fuori il primo ospite, anzi due.

I local heroes Morfuco e Tonico70, autori del brano da cui Fabula prende spunto per l'edizione 2024, "Salvm l'anm", presenzieranno nella sei giorni a Bellizzi. Energia unica e contagiosa, i due rapper superstilosi sono da oltre 20 anni punto di riferimento della scena hip hop salernitana e non solo.

Nell'album "Gold School" (2014), che sancisce la maturità artistica del duo, il brano più cliccato è proprio "Salvm l'anm", simpatica rivisitazione di "Just two of us" di Bill Withers, ma anche celebrazione della forza del dialetto come idioma universale per sottolineare il valore dei legami, l'amicizia, come quella che li unisce da più di due decadi. Con il cuore e la coscienza pura, il duo è pronto a diffondere i veri messaggi del rap che «nel nostro vocabolario significa ancora ritmo e poesia», dicono Morfuco e Tonico70.

Il leit motiv lo si evince perfettamente anche dalla grafica, realizzata ancora una volta da Luigi Viscido. Le farfalle, da sempre simbolo dell'anima, e una giovane coppia. Il contatto umano senza il filtro di un telefono. Perché l'amore salva l'anima, l'amicizia salva l'anima. Fabula salva l'anima.

Viscido, con la sensibilità di sempre, traduce l'idea in disegno: in un'atmosfera sospesa, incantata, un po' magrittiana, retrò nei colori e nello stile dei ragazzi: due giovani, le farfalle, la sospensione dal tempo, dai giudizi, dal quotidiano.

L'astrazione che si fa essenzialità e che salva l'anima.

COME PARTECIPARE Basta scrivere una favola, una fiaba o un racconto. I giovani creativi che faranno parte della categoria "Favole" dovranno scrivere una storia, ambientandola in un luogo caratteristico dei luoghi d'origine o di residenza. Nessun limite di genere, linguaggio e forma testuale per coloro che intendono partecipare nella categoria "Affabulatori". Le opere e le iscrizioni devono essere inviate all'indirizzo latuafavola@premiofabula.it oppure compilando il modulo/form di contatto presente sul sito www.premiofabula.it. La richiesta di iscrizione deve necessariamente essere accompagnata dal modulo d'iscrizione/liberatoria, compilato in ogni sua parte. Le iscrizioni per tutte le categorie devono pervenire entro e non oltre il 20 agosto 2024.



