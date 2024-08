A Benevento ci sarà murales con abbraccio tra Egonu e De Gennaro

"Il gesto con cui è stato imbrattato il murales dedicato a Paola Egonu è una miscela di razzismo e ignoranza. Non solo va condannato ma va controbilanciato con la bellezza di messaggi positivi". Così, in una nota, il sindaco di Benevento Clemente Mastella che poi annuncia: "A Benevento celebreremo uno dei successi più importanti della storia dello sport italiano, quello della nazionale di volley a Parigi 2024, omaggiandone fino in fondo il messaggio d'integrazione e sintonia multiculturale di cui è portatore: durante Città Spettacolo inaugureremo un murales con un abbraccio tra la campionessa di colore Paola Egonu e la campana Monica De Gennaro, miglior libero del torneo e atleta fantastica".

Il murales sarà realizzato dall'artista sannita Fabio Biodipì e inaugurato, in un luogo della città in corso d'individuazione, durante la 45esima edizione del festival Benevento Città Spettacolo (27 agosto-1 settembre).



