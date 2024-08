Truffa vacanza, denunciate quattro persone

"Non risulta alcuna prenotazione". Due giorni prima di partire per una vacanza di una settimana in Grecia, un 40enne di San Sossio Baronia, in provincia di Avellino, ha scoperto di essere stato truffato dopo aver contattato l'albergo presso cui avrebbe dovuto soggiornare.

Sull'Iban indicato dalla falsa agenzia aveva versato una caparra di 1.500 euro.

Le indagini dei carabinieri, avviate dopo la denuncia dell'uomo, hanno consentito di individuare i responsabili, due napoletani e due siciliani, denunciati per truffa e sostituzione di persona. Con lo stesso sistema avrebbero truffato altre nove persone.



