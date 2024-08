Pertosa, Chill-Ticket alle Grotte dell'Angelo

Chill-Ticket: è l'iniziativa lanciata per invogliare a visitare le Grotte di Pertosa-Auletta nel corso della settimana ferragostana in cui è prevista allerta meteo per le alte temperature che supereranno i 35 gradi. Con il "Chill-Ticket", ovvero biglietto rinfrescante, la Fondazione Mida, gestore del complesso speleologico, propone uno sconto speciale per gli ingressi di coppia ( due persone) alle Grotte dell'Angelo sino al prossimo 18 agosto. L'iniziativa nasce dalla circostanza che all'interno delle Grotte la temperatura costante di circa 15° e un'elevata umidità garantiscono il giusto refrigerio dall'afa estiva. Le Grotte dell'Angelo di Pertosa-Auletta si caratterizzano per essere l'unico complesso speleologico in Italia dove è possibile navigare un fiume sotterraneo, il Negro.



