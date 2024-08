Otto roulotte distrutte da incendio nel Salernitano

Saranno le indagini dei carabinieri a chiarire la cause dell'incendio divampato nella serata di ieri nel campo roulotte di via Magellano a Pontecagnano Faiano. Le fiamme hanno completamente distrutto otto mezzi. Fortunatamente non si registrano feriti. I soccorritori, tuttavia, hanno avuto non poche difficoltà nel bloccare un uomo, di nazionalità marocchina, che avrebbe voluto sfidare le fiamme per recuperare i soldi custoditi nel caravan.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. Al momento non si conoscono al momento le cause dell'incendio. Indagini in corso.



