Nuovo presidente Comunità Montana Vallo di Diano

Vittorio Esposito, sindaco di Sanza, è stato eletto presidente della Comunità Montana Vallo di Diano con sede in Padula, in provincia di Salerno. Esponente del Pd e ritenuto molto vicino al governatore De Luca, Esposito ha ottenuto le preferenze di 14 sindaci su 15 dei comuni facenti parte dell'ente montano che ha competenza su di un vasto territorio a sud di Salerno.

Della nuova giunta faranno parte gli assessori uscenti Antonio Pagliarulo, comune di San Pietro al Tanagro, e Gaetano Spano, comune di Sassano, mentre entreranno per la prima volta nel nuovo esecutivo Michela Cimino, sindaco di Padula, e Attilio Romano, sindaco di Casalbuono.



