Napoli, intensificati i servizi di controllo interforze a mare

Nel corso del fine settimana, come disposto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari nel Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, si sono svolti serrati servizi di controllo a mare nel golfo di Napoli da parte della Capitaneria di Porto, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Metropolitana, con particolare riguardo all'isola di Capri, ove sono stati intensificati i pattugliamenti.

I servizi di vigilanza e controllo hanno riguardato, in particolare, lo specchio d'acqua antistante i Faraglioni e le coste dell'isola, a tutela delle persone e dell'ambiente, per evitare il ripetersi delle violazioni riscontratesi nei giorni scorsi.

Sono stati controllati 50 tra natanti e imbarcazioni, di cui 22 sanzionati e sono stati individuati 19 ormeggi abusivi.

Per quanto riguarda, inoltre, i dati inerenti l'attività complessiva dei controlli a mare del fine settimana, risultano essere stati controllati 374 tra natanti e imbarcazioni, di cui 145 sanzionati per violazione del Codice della Navigazione nonché individuati 27 ormeggi abusivi. Sono state altresì controllate 491 persone, di cui 20 sottoposte anche ai test etilometrici.

Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane proseguirà l'intensa attività messa in campo, con ampio dispiegamento di tutte le Forze impegnate sulle vie del mare.



