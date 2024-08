Aveva 40 grammi di cocaina, arrestato dai CC a Caivano

La droga era nacosta nella biancheria intima ed è stata trovata dai carabinieri a Caivano nel corso di un controllo in via Visone. Si tratta di 40 grammi di cocaina divisi in 2 confezioni sottovuoto. In manette, con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio, un 47enne del posto.

Nella sua abitazione nel centro di Caivano, invece, i militari hanno trovato altri 150 grammi di cocaina e altrettanti di crack nascosti in un portavivande per bambini.

Con lo stupefacente anche appunti sulla contabilità e materiale per il confezionamento delle dosi.



