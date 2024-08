A Casamicciola rogo nella notte, distrutte due auto in sosta

Incendio nella notte a Casamicciola dove due auto in sosta sono state distrutte dal fuoco a via Eddomade, a qualche centinaio di metri di distanza dalla piazza principale del comune isolano.

Le vetture erano di proprietà di due turisti che alloggiano in un hotel: il fuoco è partito da una di esse ed ha poi attecchito anche all'altra parcheggiata dietro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme che erano divampate alte facendo temere che potessero propargarsi anche ad altre vetture parcheggiate nelle vicinanze.



