Vacanza ad Ischia per Conte, Raspadori e De Laurentiis

Vacanza ad Ischia dopo l'impegno di Coppa Italia con il Modena per Antonio Conte, Giacomo Raspadori e per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis, arrivati sull'isola verde.

Raspadori ha scelto una nave di linea, partendo da Pozzuoli ed arrivando a Casamicciola; è stato poi avvistato su una spiaggia di Ischia Porto.

L'allenatore ed il presidente degli azzurri sono invece arrivati su un motoscafo da cui sono sbarcati direttamente nella darsena privata dell'Albergo della Regina Isabella (di cui De Laurentiis è da anni un habituè) accolti dal proprietario, Giancarlo Carriero.

Per i tre si tratta degli ultimi giorni di relax, dopo la preparazione, prima dell'esordio in campionato a Verona



