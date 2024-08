Ora Conte incalza ADL,serve sprint mercato per il Napoli

Una giornata fuori dallo stadio, nel silenzio di un hotel di lusso di Ischia per guardarsi negli occhi e scrivere insieme la strada da percorrere per il Napoli.

E' questa la scelta fatta dal presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, e dal suo nuovo allenatore, Antonio Conte. Per parlarsi da uomini di spessore, professionisti della chiarezza quali sono. Conte lo aveva già fatto nell'intervista dopo la vittoria ai rigori contro il Modena in Coppa Italia e ora lo ha detto chiaramente al patron azzurro: Osimhen è un tuo affare, ma a me serve una prima punta, mi serve Lukaku se non può giocare Osimhen, altrimenti che giochi il nigeriano.

Chiaro, netto, il tecnico azzurro nel rappresentare il pensiero dei napoletani che erano al Maradona o che hanno visto la partita, serve un bomber. Su Osimhen, però, il discorso resta aperto con il Chelsea, che oggi ha riacceso i suoi fari sul nigeriano valutato 120 milioni. Per i Blues si è infatti arenata la trattativa con l'Atletico Madrid per la punta Omodorio, ventenne attaccante spagnolo di orgini nigeriane dell'Atletico Madrid che non avrebbe superato le visite mediche con il club londinese. Uno stop alle trattative che riporta Osimhen nel mirino del Chelsea, mentre Lukaku aspetta, cominciando a tradire un po' di insofferenza.

Intanto il Napoli deve fare qualcosa anche a centrocampo, con una manovra che va riaccesa come dimostrato contro il Modena. Il primo rinforzo in arrivo è Marco Brescianini, il centrocampista del Frosinone che a breve farà le visite mediche. Il club azzurro per ottenere le prestazioni del 24enne pagherà ai ciociari un milione per il prestito e altri undici tra un anno per il riscatto obbligatorio.

Il Napoli però punta forte anche su David Neres, 27enne ala destra brasiliana che vuole l'avventura in Italia e infatti il Benfica non lo ha convocato per la partita di campionato contro il Famalicao.

Il club lusitano chiede 30 milioni, il Napoli ne offre 25, ma un punto di incontro dovrebbe essere raggiunto a breve per dare a Conte un attaccante che giochi al fianco di Kvaratskhelia e a sostegno del bomber che ci sarà. Intanto il ds Manna lavora anche sulle tante cessioni da concludere: Cajuste ha salutato Napoli per andare al Brentford, Natan piace al Betis Siviglia, Gaetano va verso il Cagliari, mentre Folorunsho è stato escluso da Conte e cerca squadra: su di lui si registra l'interessamento della Lazio. Ferragosto è di mercato, il 18 c'è l'inizio del campionato a Verona, un match in cui Conte vuole la sua nuova squadra, altrimenti i rapporti tra il nuovo tecnico e il presidente cominceranno già a scricchiolare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA