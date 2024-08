Linea Benevento-Cancello: proseguono lavori da 171 milioni

Proseguono i lavori sulla linea Benevento-Cancello, interventi già appaltati per 171 milioni di euro. Ad annunciarlo è l'Ente Autonomo Volturno, che in una nota fa il punto della situazione circa i sei cantieri ad oggi attivi: si parte dal restyling della stazione di Benevento-Appia per 5 milioni di euro, per i quali risultano completati gli uffici al piano terra, il sovrappasso e le banchine, oltre ad essere stata realizzata l'opera di street art (padre Pio) sulla facciata laterale della stazione offerta dall'appaltatore; il sovrappasso della stazione è stato ultimato e sono in corso le opere di allestimento. Per il nuovo piano del ferro e per la trazione elettrica della stazione Benevento-Appia per 4 milioni sono stati completati armamento e linea aerea, è stata realizzata una configurazione più funzionale dei binari di corsa con la realizzazione di una banchina centrale accessibile attraverso un nuovo sovrappasso pedonale che costituirà un vero e proprio edificio ponte, consentendo il contemporaneo instradamento dei treni nelle due direzioni di marcia. Per l'ammodernamento dell'intera linea (armamento e opere civili) per 90 milioni, la gara risulta aggiudicata e contrattualizzata, con verbale di consegna delle attività stipulato con progettazione in corso, previsto il completo rinnovo dell'armamento e una serie di sistemazioni idrogeologiche delle tratte per le quali esiste concreto rischio frana con opere di difesa del tracciato e opere di regimentazione delle acque. Per la messa in sicurezza delle gallerie stanziati 15 milioni, con gara aggiudicata e contrattualizzata e verbale di consegna dell'attività stipulato con progettazione in corso. Un milione per la soppressione del passaggio a livello di Monte Pino, con lavori ferroviari ultimati, a parte ultimi piccoli aggiusti.

Infine per l'attrezzamento del nuovo sistema di segnalamento Scmt stanziati 56 milioni con tratta interrotta dal marzo del 2020 e lavori ultimati da Eav con prove in corso.

"Sono intervenuti una serie di problemi per l'interfaccia tra i sistemi Eav e Rfi - viene spiegato dall'azienda di trasporti - nelle località di confine; nella stazione di Cancello, è stata definita solo a giugno l'interfaccia tra il nuovo Accm di Eav e l'Acc di Cancello Rfi, anche esso in fase di modifica per la Napoli-Bari alta velocità".





