Intermarine consegna a Snav nuova nave per Golfo di Napoli

Intermarine, società controllata dal gruppo industriale Immsi, ha consegnato alla società di navigazione Snav (Gruppo Msc) la nuova imbarcazione ad alta velocità denominata Snav Sirius, nave di ultimissima generazione per i collegamenti marittimi a corto raggio, che opererà nel Golfo di Napoli.

L'unita veloce Snav Sirius, progettata dal centro di ricerca di Intermarine di Messina con l'impiego delle più avanzate tecnologie di progettazione industriale, è un esempio di eccellenza ingegneristica italiana e rappresenta il frutto di anni di ricerca ed impegno profuso nel settore marittimo per offrire prodotti di qualità, innovativi, efficienti e sostenibili ai propri clienti armatori. Unità moderna e dotata di tutti i comfort, garantisce ai turisti e ai pendolari navigazioni veloci, piacevoli e sicure in ogni condizione meteo.

La nave è realizzata completamente in alluminio leggero e il design italiano ne conferisce un carattere distintivo unico nel mondo delle navi ad alta velocità. Snav Sirius rappresenta un "punto di riferimento per la qualità delle soluzioni tecnologiche portate a bordo e per le sue performance".

La nuova unità è di dimensioni simili all'Hsc Snav Orion impiegato da diversi anni da Snav nei collegamenti con le isole del Golfo ma completamente rinnovata. Il sistema propulsivo è costituito da 4 motori e 3 generatori a controllo elettronico della combustione completi. Gli stessi motori e generatori possono essere alimentati anche con bio-carburante, il cui utilizzo contribuisce a ridurre fino al 90% le emissioni di Co2.





