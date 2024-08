Allerta per incendi nel Salernitano, danni a linee elettriche

L'emergenza incendi sta provocando seri problemi nel Salernitano. La situazione più critica si registra nell'Agro Nocerino Sarnese per via di un rogo divampato sul monte Solano, nei territori di Nocera Superiore e Roccapiemonte. Per tutta la notte i Vigili del Fuoco hanno tenuto a bada le fiamme con il supporto delle squadre di Nocera Inferiore, Sarno, Mercato San Severino e con l'ausilio anche dei colleghi di Montella (Avellino), fino all'alba quando le condizioni di luce hanno permesso l'attivazione dei mezzi aerei (un canadair e un elicottero) che attualmente stanno operando sulla zona. L'incendio nella giornata di ieri ha provocato problemi anche a Cava de' Tirreni, Vietri sul Mare e altri comuni della Costa d'Amalfi. Le fiamme, infatti, hanno causato danni anche alle linee aeree di energia elettrica ed alla cabina primaria che alimenta Cava de' Tirreni, Vietri sul mare e Comuni della Costiera amalfitana, rendendo necessaria la sospensione dell'erogazione elettrica per alcune ore.



