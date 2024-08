A Ischia motoscafo finisce sulla scogliera del litorale

Incidente 'spettacolare' ma per fortuna senza conseguenze questa notte ad Ischia dove un motoscafo di 7 metri e mezzo di lunghezza è letteralmente planato su una delle scogliere di protezione del litorale.

A bordo del natante c'erano 5 persone che hanno raccontato di non essersi accorte degli scogli mentre uscivano dal porto di Ischia; per loro nessuna conseguenza fisica a parte una ferita al sopracciglio per una persona, affidata alle cure del 118.

I cinque passeggeri del motoscafo sono stati soccorsi dalla motovedetta CP 829: gli uomini del comandante Antonio Magi, dopo il salvataggio degli occupanti, hanno sottoposto lo skipper all'alcol test rilevando che fosse oltre i limiti.

Per lui scatterà la sospensione della patente nautica, per un periodo variabile tra 6 e 12 mesi, mentre l'imbarcazione è stata sottoposta a sequestro ed è stata emessa da parte della autorità marittima la diffida alla rimozione immediata, per scongiurare pericoli alla navigazione ed all'ambiente.

Le operazioni di rimozione del motoscafo sono attualmente in corso con l'impiego di un motopontone e di sub specializzati ma sino ad ora non è stato ancora possibile portarle a termine considerato che l'imbarcazione si trova incastrata in alto sugli scogli; al momento non vengono segnalati sversamenti di carburante o olio in mare.



