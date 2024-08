Marito violento denunciato e fatto arrestare dalla moglie

Ha scatenato, come fatto tante volte dopo aver bevuto, la propria rabbia contro la moglie; ma quest'ultima, stanca di subire vessazioni e abusi, lo ha denunciato ai carabinieri e fatto arrestare. È accaduto a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), dove un marito violento è finito in carcere in seguito all'ultima aggressione avvenuta ieri.

La donna questa volta si recata con le due figlie maggiorenni alla caserma dei carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, chiedendo aiuto. Dopo essere stata accolta e tranquillizzata, la 50enne è stata ascoltata dal comandante della Stazione, al quale ha raccontato l'insostenibile situazione di tensione e violenza venutasi a creare tra le mura domestiche negli ultimi due anni, tra minacce di morte, offese, danneggiamenti dell'autovettura di famiglia, rabbia e violenza scaricata contro di lei e le suppellettili del loro appartamento, ormai irrimediabilmente danneggiate e, in una occasione, anche un violento schiaffo incassato dalla donna senza profferire parola. Anche le due figlie hanno confermato l'incubo casalingo vissuto, riferendo dei problemi di dipendenza dall'alcol del padre.



