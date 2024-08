Coppa Italia:il Napoli batte il Modena ai rigori, Meret decisivo

La parata di Meret all'ultimo rigore del Modena porta il Napoli alla qualificazione in Coppa Italia ai rigori, al termine di una serata di un Maradona pieno ma che ha sofferto. Il Napoli parte ben determinato in attacco ma trova un Modena ben chiuso in difesa e sempre molto pronto al contropiede veloce. E infatti l'occasione migliore del primo tempo è del Modena al 33', quando Palumbo in contropiede riceve palla al limite dell'area, tira perfettamente e prende la traversa con Meret fermo. Il Napoli torna a dominare il possesso palla, ma ha una manovra lenta, ci prova al 39' Kvaratskhelia a tirare convergendo dalla fascia ma Gagno blocca facilmente.

Nella ripresa Conte chiede a Politano di accentrarsi anche lui, con Di Lorenzo ben proiettato sulla fascia in avanti, per evitare a Raspadori la solitudine al centro dell'area avversaria. Ma il Modena regge con una difesa intelligente e ben schierata. Kvaratskhelia si accentra per tentare il tiro al 7' ma Gagno, para il tiro centrale. Ci prova anche Lobotka da fuori area ma tira alto, stesso risultato poco dopo per il tiro di Mazzocchi. Conte manda dentro Simeone per Raspadori, ci prova intanto ancora Kvaratskhelia che trova la bella parata di Gagno.

Conte mette dentro Ngonge e Olivera per Mazzocchi e Spinazzola, passa alla difesa a quattro. Nel recupero Ngonge riesce a liberarsi e fa perfetto cross per Olivera che manda altissimo di testa, ci prova anche Lobotka ma Gagno chiude ancora la porta e si va ai rigori. Dal dischetto sbaglia per il Napoli Cheddira, Meret para sul rigore di Battistella e poi anche sull'ultimo tiro del Modena di Zaro, portando il Napoli alla qualificazione, ma con i dubbi sull'attacco che restano forti.



