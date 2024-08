Altro ragazzino bullizzato in video, 'non dirlo a mamma'

All'indomani del caso di Vieste, spunta anche in Campania un video in cui un ragazzino viene schiaffeggiato e deriso da un branco di giovani più grandi di lui, fino a essere costretto a baciare le mani ai suoi persecutori mentre un altro componente del gruppo riprende tutto. A pubblicare le immagini, dopo aver reso non riconoscibili i protagonisti, è il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli. Borrelli spiega di aver ricevuto il filmato da Sirignano, un piccolo comune in provincia di Avellino. "Se parli con tua madre ti appendiamo come Cristo in Croce" una delle minacce indirizzate al ragazzino. Che alla fine viene costretto a baciare le mani a ogni componente del branco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA