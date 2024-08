Nove chilometri di coda sull'A16 Napoli-Canosa per un incidente avvenuto tra i caselli irpini di Grottaminarda e Lacedonia in direzione di Canosa. L'incidente si è verificato poco dopo le sette. Sul posto mezzi di soccorso, pattuglie della Polstrada il il personale del Sesto tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Poco fa l'incidente è stato risolto, e si segnalano otto chilometri di coda, in diminuzione.





