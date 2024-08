Ladri al Belvedere di S.Leucio, trafugata cassaforte con incassi

Furto da tremila euro a Caserta, al Belvedere di San Leucio, storico palazzo che con la Reggia Vanvitelliana e l'Acquedotto Carolino è riconosciuto come patrimonio dell'Unesco. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, i cui agenti sono intervenuti sul posto, ignoti nella notte si sono introdotti nella biglietteria, che è nella zona di ingresso del monumento, asportando la cassaforte che era attaccata al muro, con all'interno i soldi degli incassi fatti con i biglietti venduti per il museo, circa tremila euro per l'appunto.

Sebbene allo stato la denuncia da parte dei responsabili - la struttura è di proprietà del Comune di Caserta - non sia stata ancora formalizzata, le indagini dei poliziotti della Questura casertana già sono partite. Sono in corso verifiche anche su alcune ditte che stanno svolgendo lavori al Belvedere, perché da quanto emerso sembra che i ladri siano andati a colpo sicuro, sapendo forse che non era difficile staccare la cassaforte dal muro.



