Esodo Ferragosto: anche fila di 3 ore a imbarchi per la Sicilia

E' in miglioramento la situazione agli imbarcaderi per la Sicilia di Villa San Giovanni, dove in mattinata si sono registrati tempi di attesa di tre ore. Adesso l'attesa è di circa 60 minuti.

Il traffico, fa sapere Anas, resta intenso su tutta la rete della A2 Autostrada del Mediterraneo con rallentamenti a tratti in particolare in Campania, tra gli svincoli di Eboli e Campagna e tra Contursi e Sicignano degli Alburni.

Traffico intenso anche su tutta la rete stradale in Calabria ma senza segnalazioni di disagi o rallentamenti al momento. I flussi maggiori si registrano verso lungo le principali località turistiche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA