Caivano, giornata di solidarietà per 35 ragazzi ucraini

Iniziativa di solidarietà a Caivano (Napoli), per trentacinque ragazzi ucraini, provenienti da Odessa e di età compresa tra i 12 e i 17 anni, che hanno trascorso una giornata speciale presso il Centro Sportivo "Pino Daniele". L'iniziativa è stata realizzata dalla Struttura Commissariale di Governo, guidata dal commissario straordinario Fabio Ciciliano, e da Sport e Salute. I ragazzi, giunti in Italia grazie all'associazione di volontariato Nadya Spes, sono stati ospitati per due settimane nel napoletano, trovando accoglienza presso Villa Shalom a Castel Volturno (Caserta), grazie alla disponibilità di Don Ciro Tufo della parrocchia di San Giacomo di Calvizzano di Napoli, sostenuta anche dalla Caritas Napoli, che ha fornito sostegno alimentare. La giornata ha rappresentato per i ragazzi un'occasione di svago e serenità, dimostrando come Caivano possa essere un simbolo di rinascita e solidarietà.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA