Agguato di camorra a Napoli, ucciso un pregiudicato

Agguato di matrice camorristica in serata a Napoli in piazza Giambattista Pacichelli, poco lontano da Corso San Giovanni a Teduccio, periferia orientale del capoluogo partenopeo. A farne le spese un pregiudicato di 50 anni raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco sparati da distanza ravvicinata da due sicari in sella a uno scooter e con il volto coperto.

Soccorso e trasferito all'Ospedale del Mare, l'uomo è deceduto poco dopo a causa delle ferite riportate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA