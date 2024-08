Torna la festa del vino nel comune più 'vitato' d'Italia

Sarà il concerto della Bandabardò & Cisco ad inaugurare la quarantaduesima edizione della "Festa del Vino" di Castelvenere, il comune più 'vitato' d'Italia, in programma dal 21 al 25 agosto.

Quest'anno la festa durerà cinque giorni, uno in più rispetto alla precedente edizione, riservando numerose novità. "Anche per questa edizione - ha detto Domenico Iannucci, presidente della Pro Loco di Castelvenere, durante la presentazione alla Rocca dei Rettori di Benevento - realizzeremo una etichetta celebrativa per festeggiare i primi 42 anni dell'evento nel comune più 'vitato' d'Italia insieme a tutti i nostri produttori di vino".

"Anche senza i finanziamenti dei Poc - ha aggiunto il vice sindaco di Castelvenere, Raffaele Simone - l'Amministrazione ha voluto sostenere la Festa del Vino che rappresenta non solo la possibilità di promuovere i nostri vini di eccellenza ma anche l'opportunità di gustare prodotti tipici locali grazie ai vari stand gastronomici".

Oltre al concerto della Bandabardò & Cisco che si svolgerà nella centrale piazza San Barbato il 21 agosto (ingresso gratuito), il cartellone prevede la partecipazione di tanti altri artisti e una serie di eventi che andranno ad arricchire il programma di questa nuova edizione della "Festa del Vino".

Non mancheranno infatti incontri culturali ed altri appuntamenti, come la celebrazione della "Notte della Falanghina - Premio Radici", giunto alla sua terza edizione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA