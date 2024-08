Rogo in una fabbrica di casalinghi, domato dai vigili del fuoco

Rogo in una fabbrica di casalinghi a Pastorano (Caserta), a non molta distanza dal casello autostradale dell'A1 di Capua. È accaduto nella notte: sul posto sono giunte, allertate dai cittadini e dai lavoratori dell'azienda, alcune squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno trovato il capannone di 20mila metri quadrati avvolto dalle fiamme, con un denso fumo nero che vi usciva, e lavorato alcune ore per spegnere l'incendio; sul posto sono anche intervenute tre autobotti ed un'autobotte da 28000 litri dalla sede centrale del Comando, una squadra dal Comando provinciale di Benevento ed un'autobotte da 25000 litri dal Comando di Salerno.

Sono in corso le indagini per stabilire se si sia trattato di rogo doloso o frutto di un incidente.



