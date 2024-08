Perseguita la ex e minaccia il padre di lei, un arresto a Napoli

E' accusato di aver minacciato di morte il padre della ex fidanzata il 20 enne napoletano con precedenti di polizia arrestato con l'accusa di atti persecutori e minacce gravi.

I fatti risalgono alla notte tra mercoledì e giovedì, quando gli agenti del commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti su disposizione della sala operativa nel quartiere Chiaia per la segnalazione di un uomo minacciato dall'ex fidanzato della figlia.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno rintracciato, in un vicoletto poco distante, l'uomo che, in evidente stato di agitazione, continuava a minacciare di morte l'ex suocero.

I poliziotti hanno accertato che il ragazzo, nonostante fosse già destinatario di un ammonimento del Questore, aveva atteso l'ex fidanzata nei pressi del portone d'ingresso del condominio e, dopo averla vista, l'aveva raggiunta e aggredita fisicamente.

La stessa era riuscita a divincolarsi raggiungendo un gruppo di amici mentre il malintenzionato aveva proseguito nella sua condotta violenta citofonando e minacciando l'ex suocero.





