Massa di Somma, Esposito è il presidente del Consiglio Comunale

Nella sua ultima convocazione il consiglio comunale di Massa di Somma ha eletto il suo Presidente. All'unanimità il consesso comunale ha votato Salvatore Esposito, capogruppo di minoranza.

"Ringrazio il Sindaco Madonna, i consiglieri di maggioranza e ovviamente i miei colleghi di gruppo - ha detto Esposito - per questa elezione all'unanimità. Un avvenimento importante sia perché è la prima volta che accade nel nostro comune e anche perché il voto della maggioranza su un nome della minoranza è un fatto più unico che raro e può rappresentare un modello virtuoso anche oltre i nostri confini comunali. Il mio impegno istituzionale sarà massimo e sempre a garanzia della centralità della funzione del consiglio comunale".

Il Sindaco massese Gioacchino Madonna ha invece così commentato l'elezione di Esposito: "Oggi il consiglio comunale di Massa di Somma è un unicum nel panorama politico locale, nel quale sussistono due gruppi politici distinti che, nell'interesse generale della comunità e nel rispetto del mandato ricevuto dai cittadini hanno avviato, in realtà già da tempo, una fase politica innovativa, di confronto e condivisione sulle attività da programmare e portare a compimento. L'elevato senso di responsabilità e la spiccata serietà dei consiglieri emersa nei mesi precedenti hanno portato a questo che ritengo sia un risultato di rilievo assoluto e che mi auguro sia foriero di una fase di ulteriore crescita per la nostra comunità".

Sarà invece il consigliere Vincenzo Boccarusso il nuovo capogruppo il sostituzione di Esposito.



