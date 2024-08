Calcio: il nuovo Napoli di Conte parte dal Modena

(di Mario Zaccaria) Il tempo delle amichevoli è finito.

Per il Napoli di Antonio Conte comincia domani la stagione ufficiale. Al 'Maradona' gli azzurri affrontano il Modena nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Un impegno che la squadra si trova di fronte in questo periodo, dopo tantissimi anni in cui aveva fatto il suo ingresso nella seconda competizione nazionale soltanto a partire dal mese di gennaio.

Si tratta di un'eredità negativa dello scarso campionato, concluso in decima posizione, circostanza che costringe i partenopei a partire dall'inizio per farsi strada e raggiungere le sfide con avversarie più titolate.

La stagione dunque comincia, ma nella sede del ritiro del Napoli che si è concluso oggi pomeriggio, campeggia ancora il cartello 'lavori in corso'. Il mercato è fermo, non ci sono novità. Per la società di De Laurentiis, per la verità, non si tratta di una novità. Acquisti e cessioni non sono mai stati particolarmente tempestivi e i tifosi sono abituati ad assistere con il cuore in gola alle ultimissime fasi del calciomercato nella speranza che arrivino buone notizie.

Non ci sono novità riguardo alla cessione di Osimhen e non ci sono novità neppure per gli acquisti dei cartellini di Lukaku, del centrocampista scozzese Gilmour del Brighton e tantomeno di Brescianini del Frosinone. Ogni giorno si sente parlare di trattative in via di definizione ma poi non se ne fa nulla.

Stesso discorso per le cessioni che dovranno essere numerose (Mario Rui, Juan Jesus, Cajuste, Gaetano, Folorunsho, Ngonge e Simeone) e che il direttore sportivo Manna stenta a concludere.

In queste condizioni Antonio Conte si arrangia con quello che passa il convento. La formazione che schiererà con il Modena è praticamente scontata. Davanti a Meret giocheranno i tre della difesa, Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno, i quattro di centrocampo, Mazzocchi, Lobotka, Anguissa e Spinazzola, le due sottopunte Politano e Kvaratskelia, con Raspadori punta avanzata.

Osimhen vedrà la partita dalla tribuna in attesa che arrivi qualche novità dalla Francia. Il Psg, a quanto pare, non ha alcuna intenzione di aumentare l'offerta che sarebbe arrivata a 80 milioni. De Laurentiis ne chiede almeno cento e non è disposto a fare un passo indietro.

Insomma il Napoli è pieno di problemi, la squadra è incompiuta, ci sono in giro tanti musi lunghi, ma domani si comincia a fare sul serio. Non è un caso che il capitano Di Lorenzo, dopo i mal di pancia che ne hanno caratterizzato la prima parte dell'estate, suoni oggi la carica sui suo profilo Instagram, rivolgendosi ai tifosi. "Domani si comincia - scrive - vi aspettiamo al Maradona'.



