Bagnoli,rigenerazione urbana con l'arte pubblica di Franz Cerami

Dal 12 settembre al 12 novembre 2024, l'area dell'ex polo siderurgico di Bagnoli diventa un vero e proprio museo a cielo aperto, grazie al progetto "Lighting Flowers". Fiori luminosi, installazioni digitali e proiezioni di videomapping illumineranno le Archeologie industriali di Bagnoli con l'obiettivo di restituire alla città la visione di luoghi particolarmente identitari della sua storia industriale con uno sguardo al futuro della rigenerazione urbana, della riqualificazione sociale e culturale dell'area. "Lighting Flowers Bagnoli di Franz Cerami. L'Arte incontra i luoghi della rigenerazione urbana", progetto sostenuto dal Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana del sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio con il supporto del soggetto attuatore Invitalia Spa, ha l'intento di accendere i riflettori su un'area in evoluzione, dalla storica tradizione produttiva e dalla grande vocazione turistica.

Per il commissario straordinario e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi si tratta di "un segnale essenziale per il rilancio di Bagnoli che parte dalle sue archeologie industriali, tradizione di un passato di lavoro e sacrificio, e le ripropone sotto una luce nuova per non perderne la memoria". Il progetto "Lighting Flowers" propone di trasformare questi segni identitari del territorio in luoghi di bellezza e riflessione. "L'arte di Franz Cerami ha il potere di trasformare e creare nuovi inizi, dando vita e significato a spazi altrimenti dimenticati, sulla scia dell'intero progetto di riqualificazione urbana del sito di Bagnoli a cui stiamo lavorando insieme al Governo", aggiunge Manfredi.

"Con grande orgoglio presentiamo "Lighting Flowers", un progetto straordinario di Cerami che mira a trasformare le opere di Archeologia industriale in luoghi di meraviglia e riflessione.

Questa iniziativa va oltre una semplice esposizione artistica, invitandoci a riscoprire il potenziale nascosto delle aree a lungo trascurate delle nostre Città. "Lighting Flowers" rappresenta la sfida e la promessa di immaginare un futuro in cui ogni parte delle città possa rifiorire. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto e invito tutti a vivere questa esperienza unica", commenta il sub commissario Dino Falconio.



