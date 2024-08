A Teggiano per tre giorni si ritorna nel Medioevo

A Teggiano, nel Salernitano, per tre giorni si rivivrà l'atmosfera medioevale con cittadini e turisti che indosseranno abiti d'epoca, degusteranno piatti cucinati secondo ricette culinarie medievali, potranno compiere acquisti utilizzando antiche monete. L'11, il 12 ed il 13 agosto prossimi andrà in scena la ventinovesima edizione di: "Alla Tavola della Principessa Costanza". Si tratta di una kermesse medievale, tra le più importanti d'Europa, che rievoca i solenni festeggiamenti svoltisi nel 1480 per le nozze tra Antonello Sanseverino, Principe di Salerno e Signore di Diano, con Costanza, figlia di Federico da Montefeltro, il grande Duca di Urbino. Per tre giorni, come le passate edizioni si attendono oltre 30mila presenze, tra le caratteristiche viuzze del centro storico riconosciuto Patrimonio Unesco. "Il segreto della longevità della nostra festa medievale - dichiara Biagio Matera presidente Pro Loco Teggiano organizzatore dell'evento - è quello di cambiare sempre, restando sempre fedele a sé stessa.

Invito tutti ad immergersi in questo piacevole tuffo nel passato". Il programma, si ripeterà per le tre serate, propone come di consueto il corteo storico con ben 500 figuranti vestiti con preziosi abiti, spettacoli con musiche e danze medievali, sbandieratori e tamburini e riproposizioni di antichi mestieri.

Ogni giorno la kermesse si concluderà a tarda notte con l'Assalto al Castello: uno "spettacolo nello spettacolo" che all'una di notte circa vedrà centinaia di figuranti muoversi fuori e dentro le mura del Castello Macchiaroli, mettendo in scena emozionanti avvenimenti ispirati alla Congiura dei Baroni e alla storia dei Sanseverino.



