A Pietrastornina la quarta edizione di "Pietras at Rumilia"

Storia , Tradizione ed Enogastronomia: il circolo socio- culturale PetraStrumilia in collaborazione con l'ASD Ritmo Caliente ha organizzato la quarta edizione di "Pietras at Rumilia", rievocazione storica del matrimonio che, nel 1400, unì i feudi del Papa di Benevento al Regno di Napoli, inglobando l'ultima Rocca di Pietrastornina.

L'evento è dedicato alla memoria del compianto Direttore Didattico, prof.Mario Piantendosi tra i fondatori del circolo PetraStrumilia e patrocinato dal Comune di Pietrastornina.

Sabato 17 agosto, dalle ore 18.30 sfileranno per le vie del borgo storico, i costumi d'epoca delle terre del Partenio e della Valle Caudina che furono dei Della Leonessa, dei Caracciolo e dei Lottiero D'Aquino.

Il clou dell'evento, fra trombe, tamburi e rappresentazioni, sarà la messa in scena del leggendario matrimonio fra Covella Caracciolo (figlia di Petraccone Caracciolo, vicerè della Regina Giovanna II) e Marino della Leonessa, (gonfaloniere dello stato della Chiesa).

Il corteo storico organizzato dal Circolo socioculturale si snoderà per le vie del paese con gli sbandieratori di Altavilla Irpina, con balli medievali, con lo spettacolo dei viandanti di Montevergine e dei menestrelli. L 'obiettivo del circolo PetraStrumilia è quello di trasmettere ai giovani amore per la memoria e per le proprie radici .

Ogni generazione riprende, infatti ,gli insegnamenti dei suoi precedessori,lasciando così un'eredità ai suoi successori.

Questo costituisce una cornice di riferimento, per consolidare saldamente una comunità nel mondo attuale.



